Este oscilador é reescrito para MQL5 a partir da linguagem de programação AmiBroker Formula Language (AFL).

O indicador AFL Winner serve para definir uma tendência formada por características de reversão do indicador no intervalo de 0/100. Para negociação intraday, os valores dos parâmetros de entrada devem ser reduzidos, por exemplo: Período = 2, Média = 4.