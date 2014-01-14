CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AFL Winner - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3195
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este oscilador é reescrito para MQL5 a partir da linguagem de programação AmiBroker Formula Language (AFL).

O indicador AFL Winner serve para definir uma tendência formada por características de reversão do indicador no intervalo de 0/100. Para negociação intraday, os valores dos parâmetros de entrada devem ser reduzidos, por exemplo: Período = 2, Média = 4.

AFL Winner

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1492

WoodiesCCI WoodiesCCI

Indicador para estratégia de negociação CCI de Woodie.

Função Measure Trends Função Measure Trends

Função para definir a força da tendência.

Parabolic SAR Colorido Parabolic SAR Colorido

Adicionando cores para o indicador Parabolic SAR.

PFE2 PFE2

Oscilador suavizado na forma de histograma colorido.