AFL Winner - indicador para MetaTrader 5
Este oscilador é reescrito para MQL5 a partir da linguagem de programação AmiBroker Formula Language (AFL).
O indicador AFL Winner serve para definir uma tendência formada por características de reversão do indicador no intervalo de 0/100. Para negociação intraday, os valores dos parâmetros de entrada devem ser reduzidos, por exemplo: Período = 2, Média = 4.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1492
