Wirklicher Autor:

Ramdass

Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken. Die Farbe der Wolke zeigt die Richtung des Trends und die Weite dessen Stärke. Der Indikator verwendet die drei technischen Indikatoren iBearsPower, iBullsPower und Bollinger Bands®.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.10.2007.

Abb.1 Der Trend Indikator