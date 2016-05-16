CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1228
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
trend.mq5 (6.77 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Ramdass

Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken. Die Farbe der Wolke zeigt die Richtung des Trends und die Weite dessen Stärke. Der Indikator verwendet die drei technischen Indikatoren iBearsPower, iBullsPower und Bollinger Bands®.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.10.2007.

Fig.1 Der Trend Indikator

Abb.1 Der Trend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1486

Translator Translator

Die Klasse für die Lokalisierung/Mehrsprachigkeit von Text-Nachrichten in Nutzerprogrammen für MQL5

Exp_ColorCoppock Exp_ColorCoppock

Ein Handelssystem mit dem ColorCoppock Oszillator.

TTF TTF

Der klassische TTF Indikator mit T3-Glättung und eine Signallinie.

Slope Direction Line Slope Direction Line

Der Trend-Indikator, gezeichnet auf der Basis eines gleitenden Durchschnitts