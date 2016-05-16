und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor:
Ramdass
Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken. Die Farbe der Wolke zeigt die Richtung des Trends und die Weite dessen Stärke. Der Indikator verwendet die drei technischen Indikatoren iBearsPower, iBullsPower und Bollinger Bands®.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.10.2007.
Abb.1 Der Trend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1486
