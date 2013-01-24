Реальный автор:

Ramdass

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака. Цвет облака соответствует направлению тренда, а его ширина силе тренда. Индикатор построен на основе трёх технических индикаторов - iBearsPower, iBullsPower и Bollinger Bands®.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2007.

Рис.1 Индикатор Trend