Trend - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Ramdass

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака. Цвет облака соответствует направлению тренда, а его ширина силе тренда. Индикатор построен на основе трёх технических индикаторов - iBearsPower, iBullsPower и Bollinger Bands®.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2007.

Рис.1 Индикатор Trend

Translator Translator

Класс для локализации/мультиязычности текстовых сообщений в пользовательских MQL5-программах.

Triple Bolling Triple Bolling

Расширенное представление индикатора Bollinger Bands

TTF TTF

Классический индикатор TTF со сглаживающим методом T3 и линией сигнала.

Slope Direction Line Slope Direction Line

Трендовый индикатор построенный на базе скользящей средней.