ForexLine - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1367
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador ForexLine proporciona señales para las transacciones: una línea roja (señal de venta) y una línea azul (señal de compra).
Puede ser útil para compañeros de trading.
Actualización (26/03/2015): (update_01)
- Añadidas alertas al indicador (mensajes, correos electrónicos y sonidos).
- Corregidos los errores en el uso de ArraySetAsSeries (true).
Actualización (08/04/2015): (update_02)
~ Corregidos los errores en el uso de LinearWeightedMAOnBuffer.
~ Intensificadas las señales de las alertas.
~ Perfeccionada la fórmula de la señal, para hacerla más precisa.
~ Simplificadas las alertas de texto.
