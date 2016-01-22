CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ForexLine - indicador para MetaTrader 4

Roberto Jacobs | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Visualizaciones:
1367
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador ForexLine proporciona señales para las transacciones: una línea roja (señal de venta) y una línea azul (señal de compra).

Puede ser útil para compañeros de trading.

Actualización (26/03/2015): (update_01)

  • Añadidas alertas al indicador (mensajes, correos electrónicos y sonidos).
  • Corregidos los errores en el uso de ArraySetAsSeries (true).

   Actualización (08/04/2015): (update_02)
   ~ Corregidos los errores en el uso de LinearWeightedMAOnBuffer.
   ~ Intensificadas las señales de las alertas.

Actualización (21/04/2015): (update_03)
   ~ Perfeccionada la fórmula de la señal, para hacerla más precisa.
   ~ Simplificadas las alertas de texto.

ForexLine indicator

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12703

Market Data to CSV Market Data to CSV

Guarda todos los datos históricos por barras (Hora de apertura, Open, High, Low, Volume) y de cada nuevo tick en un archivo .csv de su elección.

Indicator Values to CSV Indicator Values to CSV

Guarda los valores de su indicador y los datos de Open, High, Low, Close, Volume en un archivo csv de su elección.

Candle Movement Monitoring Candle Movement Monitoring

Este indicador se usa para representar los cambios de la vela anterior en los marcos temporales 1m - 1D.

Spread and Pip Cost Checker Spread and Pip Cost Checker

El script muestra el spread actual de una pareja de divisas, el valor del pip y el coste general del spread para la apertura de posición. Los resultados se muestran en la divisa de su cuenta.