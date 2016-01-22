El indicador ForexLine proporciona señales para las transacciones: una línea roja (señal de venta) y una línea azul (señal de compra).

Puede ser útil para compañeros de trading.

Actualización (26/03/2015): (update_01)



Añadidas alertas al indicador (mensajes, correos electrónicos y sonidos).

Corregidos los errores en el uso de ArraySetAsSeries (true).

Actualización (08/04/2015): (update_02)

~ Corregidos los errores en el uso de LinearWeightedMAOnBuffer.

~ Intensificadas las señales de las alertas.



~ Perfeccionada la fórmula de la señal, para hacerla más precisa.~ Simplificadas las alertas de texto.