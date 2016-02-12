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BSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BSI.mq5.
Рис.1. Индикатор BSI_HTF
Exp_BSI
Торговая система, построенная на сигналах индикатора BSI.Price_Channel_Central
Индикатор канала. Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.
Price_Channel_Central_HTF
Индикатор Price_Channel_Central с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_BBx3
Канал Боллинджера с отображением последних значений в виде ценовых меток.