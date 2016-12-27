CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1102
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador BSI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador BSI.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador BSI_HTF

Figura 1. O indicador BSI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14810

BSI BSI

O indicador Bounce Strenght (BSI) mostra a intensidade do salto de acordo com o método Wyckoff.

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

O oscilador estocástico ColorStochNR com redução de ruído e a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

O indicador Channel. O indicador também mostra os níveis do canal atual como rótulos do preço e do tipo do sinal para a tomada de decisões de negociação.

Price_Channel_Central_HTF Price_Channel_Central_HTF

O indicador Price_Channel_Central com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.