BSI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1102
O indicador BSI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador BSI.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador BSI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14810
