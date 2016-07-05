und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BSI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der BSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die BSI.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der BSI_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14810
Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke eines Bounce nach der Wyckoff Methode.ColorStochNR_HTF
ColorStochNR stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der Channel Indikator. Der Indikator zeigt auch die Levels des aktuellen Kanals sowie Preislabels und den Typ des Signals um Trading-Entscheidungen zu treffen.Price_Channel_Central_HTF
Der Price_Channel_Central Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.