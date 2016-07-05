ColorStochNR stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke eines Bounce nach der Wyckoff Methode.

Der Channel Indikator. Der Indikator zeigt auch die Levels des aktuellen Kanals sowie Preislabels und den Typ des Signals um Trading-Entscheidungen zu treffen.

Der Price_Channel_Central Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.