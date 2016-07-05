CodeBaseKategorien
Indikatoren

BSI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
731
(19)
bsi.mq5 (12.15 KB) ansehen
bsi_htf.mq5 (12.86 KB) ansehen
Der BSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die BSI.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Figure 1. The BSI_HTF indicator

Abbildung 1. Der BSI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14810

BSI BSI

Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke eines Bounce nach der Wyckoff Methode.

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

ColorStochNR stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

Der Channel Indikator. Der Indikator zeigt auch die Levels des aktuellen Kanals sowie Preislabels und den Typ des Signals um Trading-Entscheidungen zu treffen.

Price_Channel_Central_HTF Price_Channel_Central_HTF

Der Price_Channel_Central Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.