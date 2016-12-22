代码库部分
指标

BSI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
bsi.mq5 (12.15 KB) 预览
bsi_htf.mq5 (12.86 KB) 预览
指标 BSI 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 BSI.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 BSI_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14810

