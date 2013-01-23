Ставь лайки и следи за новостями
Triple Bolling - индикатор для MetaTrader 5
Расширенное представление индикатора Bollinger Bands, позволяющее, в частности, более образно видеть минутные свечи.
По
сути, индикатор рисует три пары полос Боллинджера,
с коэффициентами стандартного отклонения 2, 3 и 4 соответственно. Период
по умолчанию 50, для удобства работы на минутных свечах.
Создан для удобства, чтобы не расставлять по три индикатора всякий раз, и не менять периоды отклонения и раскраску руками, и чтобы не загружать процессор тройными пересчётами...
