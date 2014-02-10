请观看如何免费下载自动交易
先期呈现 布林带 指标, 尤其是允许可视化分钟级蜡烛条。
事实上, 该指标绘制三条标准方差分别为 2, 3, 4 的布林带。省缺周期是 50, 它可方便地工作于分钟级蜡烛条。
创建它是为了一次加载三重计算, 而不用每次手工加载三个指标、设置方差、调整周期、修改颜色...
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1481
