Triple Bolling

Eine erweiterte Darstellung der Bollinger Bänder, die die Visualisierung der Minutenkerzen im besonderen erlaubt.



Tatsächlich zeichnet der Indikator drei Bollinger-Paare im Abstand von 2, 3 und 4 Standardabweichungen. Standardzeitraum umfasst 50 Bars, er ist geeignet für den M1-Zeitrahmen.



Es ist geschaffen, um bequem mit drei Indikatoren zu arbeiten und nicht jedes mal den Abstand, die Perioden und Farben manuell zu ändern und um auch die cpu von einer dreifach Berechnung zu entlasten...