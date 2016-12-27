Autor real:

fxborg

O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção. Como passos de tango! Ele permite que você entre no mercado mais cedo.

Exibição:

linha tango (linha roxa) - o meio da faixa, criado após a barra de reversão;

banda - faixa entre a máxima e mínima (linha vermelha e rosa).

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 04.02.2016.

Figura 1. O indicador TangoLine