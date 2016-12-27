CodeBaseSeções
TangoLine - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1336
(17)
fxborg

O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção. Como passos de tango! Ele permite que você entre no mercado mais cedo.

  • linha tango (linha roxa) - o meio da faixa, criado após a barra de reversão;
  • banda - faixa entre a máxima e mínima (linha vermelha e rosa).

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 04.02.2016.

Figura 1. O indicador TangoLine

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14785

