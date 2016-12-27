Participe de nossa página de fãs
TangoLine - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
fxborg
O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção. Como passos de tango! Ele permite que você entre no mercado mais cedo.
Exibição:
- linha tango (linha roxa) - o meio da faixa, criado após a barra de reversão;
- banda - faixa entre a máxima e mínima (linha vermelha e rosa).
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 04.02.2016.
Figura 1. O indicador TangoLine
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14785
O indicador exibe o ponto de entrada que segue a barra de reversão.XEnvelopes3_HTF
O indicador XEnvelopes3 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador TangoLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.TangoLineCloud
O indicador exibe reversões rápidas para a mudança dinâmica da direção na forma de núvem.