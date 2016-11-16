コードベースセクション
実際の著者： fxborg


この指標は方向のダイナミックは変化への急激な反転を表示します。タンゴステップのように！市場に早期に参入することができます。

  • タンゴライン（紫色の線） - 反転バーの後に作成された範囲の中央
  • バンド - 高低範囲（赤及び桃色の線）。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年2月4日にコードベースに公開されました。


図1　TangoLine指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14785

