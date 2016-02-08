Реальный автор:

fxborg

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго! Он позволяет вам ранний вход в рынок.

Отображение:

линия танго (фиолетовая линия) — середина диапазона, созданного после разворотного бара;

полоса — high и low диапазона (красная и розовая линии).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.02.2016

Рис.1. Индикатор TangoLine