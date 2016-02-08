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TangoLine - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
fxborg
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго! Он позволяет вам ранний вход в рынок.
Отображение:
- линия танго (фиолетовая линия) — середина диапазона, созданного после разворотного бара;
- полоса — high и low диапазона (красная и розовая линии).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.02.2016
Рис.1. Индикатор TangoLine
ReversalNavi
Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.XEnvelopes3
Три канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.
TangoLineCloud
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления в облачном виде.TangoLine_HTF
Индикатор TangoLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.