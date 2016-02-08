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Индикаторы

TangoLine - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2916
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

fxborg

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго! Он позволяет вам ранний вход в рынок.

Отображение:

  • линия танго (фиолетовая линия) — середина диапазона, созданного после разворотного бара;
  • полоса — high и low диапазона (красная и розовая линии).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.02.2016

Рис.1. Индикатор TangoLine

Рис.1. Индикатор TangoLine

ReversalNavi ReversalNavi

Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.

XEnvelopes3 XEnvelopes3

Три канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.

TangoLineCloud TangoLineCloud

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления в облачном виде.

TangoLine_HTF TangoLine_HTF

Индикатор TangoLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.