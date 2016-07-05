CodeBaseKategorien
Indikatoren

TangoLine - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
823
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

fxborg

Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung. Wie die Schritte beim Tango! Das erlaubt Ihnen, früh in den Markt einzusteigen.

Anzeige:

  • tango line (lila Linie) - Mitte des Bereichs der sich nach dem Umkehrbalken gebildet hat;
  • band - oberer und unterer Bereich (rote und pinke Linie).

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2016.

Abbildung 1. Der TangoLine Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14785

