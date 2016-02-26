CodeBaseSecciones
TangoLineCloud - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección, en forma de nube. ¡Como los pasos del tango! Le permitirá a usted hacer una entrada temprana en el mercado. En esta versión del indicador se usa la iluminación de la parte interior del canal con la ayuda de los búferes DRAW_FILLING.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.02.2016

Fig. 1. Indicador TangoLineCloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14787

TangoLine_HTF TangoLine_HTF

Indicador TangoLine con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TangoLine TangoLine

Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección.

TangoLineCloud_HTF TangoLineCloud_HTF

Indicador TangoLineCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CSALChartPoints CSALChartPoints

Clase para la ampliación de las capacidades de MqlRates.