fxborg

fxborg

Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección, en forma de nube. ¡Como los pasos del tango! Le permitirá a usted hacer una entrada temprana en el mercado. En esta versión del indicador se usa la iluminación de la parte interior del canal con la ayuda de los búferes DRAW_FILLING.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.02.2016

Fig. 1. Indicador TangoLineCloud