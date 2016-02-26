Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TangoLineCloud - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
fxborg
Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección, en forma de nube. ¡Como los pasos del tango! Le permitirá a usted hacer una entrada temprana en el mercado. En esta versión del indicador se usa la iluminación de la parte interior del canal con la ayuda de los búferes DRAW_FILLING.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.02.2016
Fig. 1. Indicador TangoLineCloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14787
Indicador TangoLine con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TangoLine
Indicador de viraje brusco sobre el cambio dinámico de la dirección.
Indicador TangoLineCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CSALChartPoints
Clase para la ampliación de las capacidades de MqlRates.