指标 XEnvelopes 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 XEnvelopes.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 XEnvelopes_HTF
XEnvelopes
经典包络线指标, 使用通用均化算法, 并用彩色背景填充通道。RJTX_Matches_Smoothed
指标基于火柴棍坡度和其头部颜色来帮助判断趋势的结束和开始。每根火柴棍表示一根柱线平滑开盘价和下一根柱线平滑收盘价之间的连线。
TripleBolling_Modified
指标分别绘制标准偏离率为 2, 3 和 4 的三条布林带。改编版可以接受所有的布林带参数。XEnvelopes2
两条包络线通道, 基于不同偏离值的均线, 绘制为云图。