Klassischer Envelopes Indikator der die Algorithmen der universellen Mittelung verwendet und den Kanal mit einem farbigen Hintergrund ausfüllt.

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe. Jedes Streichholz repräsentiert eine Linie zwischen dem geglätteten Eröffnungspreis eines Balkens und dem geglätteten Schlusspreis des nächsten.