XEnvelopes_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 651
Der XEnvelopes mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die XEnvelopes.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der XEnvelopes_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14743
Klassischer Envelopes Indikator der die Algorithmen der universellen Mittelung verwendet und den Kanal mit einem farbigen Hintergrund ausfüllt.RJTX_Matches_Smoothed
Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe. Jedes Streichholz repräsentiert eine Linie zwischen dem geglätteten Eröffnungspreis eines Balkens und dem geglätteten Schlusspreis des nächsten.
Der Indikator zeichnet drei Paare von Bollingerbändern mit einer Standardabweichung von 2, 3 und 4. Modifiziert, um alle Bollinger Bands Parameters verwenden zu können.XEnvelopes2
Zwei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungswerten, gezeichnet als Wolke.