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Индикаторы

BaseVolatility_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1630
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор BaseVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BaseVolatility.mq5.

Рис.1. Индикатор BaseVolatility_HTF

Рис.1. Индикатор BaseVolatility_HTF

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

Индикатор строит шаговый канал Step Channel на основе волатильности.

BaseVolatility BaseVolatility

Индикатор сглаженного стандартного отклонения (Standard Deviation) или по терминологии автора итогового индикатора - индикатор базовой волатильности.

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

Индикатор MaxminChannelWithSlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RJTX_Matches RJTX_Matches

Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.