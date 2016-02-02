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BaseVolatility_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BaseVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BaseVolatility.mq5.
Рис.1. Индикатор BaseVolatility_HTF
Volatility_Step_Channel
Индикатор строит шаговый канал Step Channel на основе волатильности.BaseVolatility
Индикатор сглаженного стандартного отклонения (Standard Deviation) или по терминологии автора итогового индикатора - индикатор базовой волатильности.
MaxminChannelWithSlope_HTF
Индикатор MaxminChannelWithSlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RJTX_Matches
Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.