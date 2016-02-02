Индикатор сглаженного стандартного отклонения (Standard Deviation) или по терминологии автора итогового индикатора - индикатор базовой волатильности.

Индикатор MaxminChannelWithSlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.