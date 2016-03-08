El indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_Stochastic_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

El indicador METRO_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.