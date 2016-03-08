Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Stream - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman (YTG)
El indicador marca las barras cuyo tamaño supera el valor establecido en los ajustes. A la hora de calcular, se toma en cuenta el cuerpo de la barra, el precio de apertura y el precio de cierre de la barra.
//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+----------------------------------------------+
input uint Bars_Size=100; // Tamaño mínimo del cuerpo de la barra para la activación
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 22.01.2016.
Fig. 1. Indicador Stream
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14710
