Stream - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
930
(15)
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

El indicador marca las barras cuyo tamaño supera el valor establecido en los ajustes. A la hora de calcular, se toma en cuenta el cuerpo de la barra, el precio de apertura y el precio de cierre de la barra.

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input uint Bars_Size=100; // Tamaño mínimo del cuerpo de la barra para la activación

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 22.01.2016.

Fig. 1. Indicador Stream

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14710

