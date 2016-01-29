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Stream - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Yuriy Tokman (YTG)
Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках. В расчет принимается тело бара, цена открытия и цена закрытия бара.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Bars_Size=100; // Минимальный размер тела бара для срабатывания
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.01.2016.
Рис.1. Индикатор Stream
Индикатор METRO_WPR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_WPR_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.METRO_Stochastic_HTF_Signal
Индикатор METRO_Stochastic_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_Stochastic_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Индикатор ColorBullsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorBearsGap_HTF
Индикатор ColorBearsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.