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Индикаторы

Stream - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2136
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках. В расчет принимается тело бара, цена открытия и цена закрытия бара.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint Bars_Size=100; // Минимальный размер тела бара для срабатывания

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 22.01.2016.

Рис.1. Индикатор Stream

Рис.1. Индикатор Stream

METRO_WPR_HTF_Signal METRO_WPR_HTF_Signal

Индикатор METRO_WPR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_WPR_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

METRO_Stochastic_HTF_Signal METRO_Stochastic_HTF_Signal

Индикатор METRO_Stochastic_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_Stochastic_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

ColorBullsGap_HTF ColorBullsGap_HTF

Индикатор ColorBullsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

Индикатор ColorBearsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.