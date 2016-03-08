Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
METRO_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1218
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador METRO_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
Si en la barra elegida continúa la tendencia, entonces el indicador da la señal por medio de un objeto gráfico en forma de rueda de timón redonda, cuyo color se corresponderá con la dirección de la tendencia. Si en la barra elegida ha tenido lugar un cambio de tendencia, entonces el indicador da una señal por medio de un objeto en forma de flecha, representada en diagonal, y cuyo color y dirección se corresponderán con la dirección de la ejecución de la operación.
Los parámetros de entrada del indicador se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador METRO_Sign:
//+------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+------------------------------------------------+
input string Symbol_=""; // Activo financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal del indicador para el cálculo del indicador
input uint PeriodRSI=7; // Periodo del indicador
input uint StepSizeFast=5; // Salto rápido
input uint StepSizeSlow=15; // Salto lento
- Parámetros de entrada del indicador METRO_HTF_Signal, imprescindibles para la representación visual del indicador:
//--- ajustes para la representación visual del indicador
input uint SignalBar=0; // Número de barra para la obtención de la señal (0 - barra actual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Número para las marcas del indicador
input color Upsymbol_Color=clrBlue; // Color del símbolo de crecimiento
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // Color del símbolo de caída
input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Color del nombre del indicador
input uint Symbols_Size=60; // Tamaño de los símbolos de la señal
input uint Font_Size=10; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador
input int X_1=5; // Desplazamiento del nombre en horizontal
input int Y_1=-15; // Desplazamiento del nombre en vertical
input bool ShowIndName=true; // Representación del nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación
input uint X_=0; // Desplazamiento en horizontal
input uint Y_=20; // Desplazamiento en vertical
- Parámetros de entrada del indicador METRO_HTF_Signal, necesarios para mostrar alertas o señales sonoras:
//---- ajustes de las alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante de indicación de activación
input uint AlertCount=0; // Cantidad de alertas indicadas
Si se presupone el uso de varios indicadores METRO_HTF_Signal en un gráfico, entonces cada uno de ellos deberá tener su propio valor de variable de línea Symbols_Sirname (nombre de la bandera del indicador).
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador METRO_Sign.mq5.
Imágenes:
Fig. 1. Indicador METRO_HTF_Signal. Señal de continuación de la tendencia
Fig.2. Indicador METRO_HTF_Signal. Señal de finalización de la operación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14704
El indicador METRO_WPR_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_WPR_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.Cálculo de la fianza para la apertura de posición
Biblioteca de cálculo de la fianza necesaria para la apertura de posición en MetaТrader 5.
El indicador METRO_Stochastic_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_Stochastic_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.Stream
El indicador marca las barras cuyo tamaño supera el valor establecido en los ajustes. A la hora de calcular, se toma en cuenta el cuerpo de la barra, el precio de apertura y el precio de cierre de la barra.