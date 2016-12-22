代码库部分
Stream - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
已发布:
stream.mq5 (6.49 KB)
真实作者:

Yuriy Tokman (YTG)

指标标记出大小超过设置中指定值的柱线。柱线实体是考虑柱线的开盘价和收盘价。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input uint Bars_Size=100; // 触发的最小实体大小

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2012.03.20 首次发表在 代码库

图例 1. 指标 Stream

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14710

