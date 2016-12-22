请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Yuriy Tokman (YTG)
指标标记出大小超过设置中指定值的柱线。柱线实体是考虑柱线的开盘价和收盘价。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint Bars_Size=100; // 触发的最小实体大小
原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2012.03.20 首次发表在 代码库。
图例 1. 指标 Stream
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14710
