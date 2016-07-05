und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Stream - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 733
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Yuriy Tokman (YTG)
Der Indikator markiert Balken, deren Größe den in den Eingabeparametern spezifizierten Wert übersteigt. Der Körper des Balken, der Eröffnungspreis und der Schlusspreis des Balkens werden berücksichtigt.
//+----------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+----------------------------------------------+ input uint Bars_Size=100; // Minimale Balken Körpergröße für Auslösung
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.01.2016.
Abbildung 1. Der Stream Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14710
Indikator METRO_Stochastic_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_Stochastic_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.METRO_HTF_Signal
Indikator METRO_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.
Der ColorBullsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorBearsGap_HTF
Der ColorBearsGap Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.