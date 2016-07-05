CodeBaseKategorien
Stream - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der Indikator markiert Balken, deren Größe den in den Eingabeparametern spezifizierten Wert übersteigt. Der Körper des Balken, der Eröffnungspreis und der Schlusspreis des Balkens werden berücksichtigt.

//+----------------------------------------------+
//| INDIKATOR EINGABEPARAMETER                   |
//+----------------------------------------------+
input uint Bars_Size=100; // Minimale Balken Körpergröße für Auslösung

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.01.2016.

Abbildung 1. Der Stream Indikator

Abbildung 1. Der Stream Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14710

