Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der Indikator markiert Balken, deren Größe den in den Eingabeparametern spezifizierten Wert übersteigt. Der Körper des Balken, der Eröffnungspreis und der Schlusspreis des Balkens werden berücksichtigt.

input uint Bars_Size= 100 ;

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.01.2016.

Abbildung 1. Der Stream Indikator