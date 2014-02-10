请观看如何免费下载自动交易
该 "周内天数" 函数设计用来根据周、周内天数以及月份数据, 确定请求的月内天数。例如, 我们需要 2000 年 2 月的第三个周五, 或 1998 年 11 月的第四个周三。本函数可以确定搜寻日期的数字。
创建这个函数的想法是我的需要, 当我写指标时碰到很多日期连接需要确定每月周内的天数。例如, 诸如 马丁.路德金日。庆祝日是二月的第二个周一。我不能使用标准函数来找到这个日子。因为它每 28 天会重复, 开始的想法是不创建这个函数而是直接输入以后 10 年的日期, 但我喜欢挑战困难，这就是为什么我决定无论如何要完成它。
函数参数:
- int year - 年份,
- int month - 月份,
- int day_o_w - 请求的周内天数 (周一=1, 周二=2,..., 周日=7),
- int sequence - 本月周内的天数 (从 1 到 5, 当输入第 15 天, 如果这天本月没有, 则用之前的, 即, 将输出第四天)。
使用本函数的例子代码:
请求: 1980 年 2 月的第二个周五。
代码获得的数字:
int day=func_day_o_w(1980,2,5,2);
请求: 2013 年 12 月最后周四
代码获得的数字:
int day=func_day_o_w(2013,12,4,5);
并且 "DayOfWeek.mq5" 脚本也附上。它根据地一个例子使用这个函数来查询日期 (1980 年 2 月 第二个周五)
输入参数:
结果:
使用视窗系统的时间条来验证结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1470
