该 "周内天数" 函数设计用来根据周、周内天数以及月份数据, 确定请求的月内天数。例如, 我们需要 2000 年 2 月的第三个周五, 或 1998 年 11 月的第四个周三。本函数可以确定搜寻日期的数字。

创建这个函数的想法是我的需要, 当我写指标时碰到很多日期连接需要确定每月周内的天数。例如, 诸如 马丁.路德金日。庆祝日是二月的第二个周一。我不能使用标准函数来找到这个日子。因为它每 28 天会重复, 开始的想法是不创建这个函数而是直接输入以后 10 年的日期, 但我喜欢挑战困难，这就是为什么我决定无论如何要完成它。

函数参数:



int year - 年份,

int month - 月份,

int day_o_w - 请求的周内天数 (周一=1, 周二=2,..., 周日=7),

int sequence - 本月周内的天数 (从 1 到 5, 当输入第 15 天, 如果这天本月没有, 则用之前的, 即, 将输出第四天)。

使用本函数的例子代码:

请求: 1980 年 2 月的第二个周五。

代码获得的数字:

int day=func_day_o_w( 1980 , 2 , 5 , 2 );

请求: 2013 年 12 月最后周四

代码获得的数字:

int day=func_day_o_w( 2013 , 12 , 4 , 5 );

并且 "DayOfWeek.mq5" 脚本也附上。它根据地一个例子使用这个函数来查询日期 (1980 年 2 月 第二个周五)

输入参数:





结果:





使用视窗系统的时间条来验证结果:



