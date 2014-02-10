代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

周内天数 - MetaTrader 5程序库

Dmitriy Zabudskiy | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1983
等级:
(34)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
funcdayofweek.mqh (9.4 KB) 预览
\MQL5\Scripts\
dayofweek.mq5 (1.09 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 "周内天数" 函数设计用来根据周、周内天数以及月份数据, 确定请求的月内天数。例如, 我们需要 2000 年 2 月的第三个周五, 或 1998 年 11 月的第四个周三。本函数可以确定搜寻日期的数字。

创建这个函数的想法是我的需要, 当我写指标时碰到很多日期连接需要确定每月周内的天数。例如, 诸如 马丁.路德金日。庆祝日是二月的第二个周一。我不能使用标准函数来找到这个日子。因为它每 28 天会重复, 开始的想法是不创建这个函数而是直接输入以后 10 年的日期, 但我喜欢挑战困难，这就是为什么我决定无论如何要完成它。

函数参数:

  • int year - 年份,
  • int month - 月份,
  • int day_o_w - 请求的周内天数 (周一=1, 周二=2,..., 周日=7),
  • int sequence - 本月周内的天数 (从 1 到 5, 当输入第 15 天, 如果这天本月没有, 则用之前的, 即, 将输出第四天)。

使用本函数的例子代码:

请求: 1980 年 2 月的第二个周五。

代码获得的数字:

int day=func_day_o_w(1980,2,5,2);

请求: 2013 年 12 月最后周四

代码获得的数字:

int day=func_day_o_w(2013,12,4,5);

并且 "DayOfWeek.mq5" 脚本也附上。它根据地一个例子使用这个函数来查询日期 (1980 年 2 月 第二个周五)

输入参数:


结果:


 

使用视窗系统的时间条来验证结果:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1470

bts bts

比较二进制和三元搜索的速度

一触取消其它 一触取消其它

该脚本模仿一触取消其它订单的功能。当一个挂单触发, 删除其它。

HawaiianTsunamiSurfer, 通过统计判断价格爆炸 HawaiianTsunamiSurfer, 通过统计判断价格爆炸

该系统, 基于动量指标, 假设非常强的价格走势是决定因素。它就是骑上出现的海啸, 例如, 美国非农数据发布。HawaiianTsunamiSurfer 可与 AUDUSD, USDJPY 和 EURUSD 完美工作。

三重布林 三重布林

布林带指标的先期呈现