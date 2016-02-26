Actualizaciones:

2016-02-04; v1.47: Aumento de la productividad.

2016-01-15; v1.46: Aumento de la productividad.

2015-12-31; v1.45: Aumento de la productividad.

2015-12-31; v1.44: Aumento de la productividad.

2015-12-31; v1.43: Aumento de la productividad.

2015-12-26; v1.42: Aumento de la productividad.

2015-12-26; v1.41: Pequeños cambios para el aumento de la productividad.

2015-12-24; v1.40: Primera versión pública.





Basándose en varios algoritmos y en el trabajo de tráders institucionales, el indicador calcula dónde comercia una acción con respecto a su precio medio ponderado del día. Los day tráders usan el VWAP para valorar la dirección del mercado y para filtrar señales comerciales. Antes de utilizar VWAP, es necesario entender cómo se calcula, cómo interpretarlo y aplicarlo, y también debemos conocer sus deficiencias y entender claramente las fortalezas y debilidades del programa. (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).

Es un indicador VWAP, basado en la descripción de la Investopedia(http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).

Le he añadido seis líneas. La principal de ellas es VWAP Daily, cuyo cálculo se basa en los valores intradía. Para las cinco líneas restantes, usted puede establecer un período de cálculo que puede ser mayor o menor a un día.

Las seis líneas son independientes las unas de las otras. Por defecto, en el indicador sólo está habilitada la línea intradía, pero se pueden activar las otras en el panel de propiedades.

Gracias por descargar el código. Espero sus comentarios y calificaciones en la votación.





