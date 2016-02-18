请观看如何免费下载自动交易
在同一个图表中显示三个不同时段的双重指数移动平均(DEMA)指标.
图 1. DEMA_3HTF 和 DEMA_3HTF_ 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14698
DEMA_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的双重指数移动平均(DEMA)指标.CopyTicksInd
本指标演示了使用"CopyTicks"来取得订单信息的操作, 并且允许比较获取订单信息的三种模式.
METRO_XRSX_HTF_Signal
METRO_XRSX_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 也可以在选定的柱根据 METRO_XRSX_Sign 指标生成交易信号, 它可以使用彩色的图形对象指示趋势的方向, 也可以在适合进入市场的时刻发送提醒或者声音信号.FileUnlimited
WinAPIを使ってロケーション制限なしにファイルを操作するライブラリ