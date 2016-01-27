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Индикаторы

DEMA_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1959
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Три индикатора Double Exponential Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.

Рис.1. Индикаторы DEMA_3HTF и DEMA_3HTF_

Рис.1. Индикаторы DEMA_3HTF и DEMA_3HTF_

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

Индикатор Didi_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DEMA_HTF DEMA_HTF

Индикатор Double Exponential Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

METRO_XRSX_HTF_Signal METRO_XRSX_HTF_Signal

Индикатор METRO_XRSX_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_XRSX_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

METRO_HTF_Signal METRO_HTF_Signal

Индикатор METRO_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.