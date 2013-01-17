CodeBaseРазделы
Скрипты

bts - скрипт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
3404
(42)
В скрипте две функции:

  • bsearch() - бинарный поиск
  • tsearch() - троичный поиск.

Выполняется сравнение скорости двух типов поиска.

Тест проводится 30 раз на разных массивах, в алерт выводится результат каждого теста и в конце суммарное время по каждой функции.

Троичный поиск почти в полтора раза быстрее двоичного.

 

