В скрипте две функции:



bsearch() - бинарный поиск

- бинарный поиск tsearch() - троичный поиск.

Выполняется сравнение скорости двух типов поиска.

Тест проводится 30 раз на разных массивах, в алерт выводится результат каждого теста и в конце суммарное время по каждой функции.

Троичный поиск почти в полтора раза быстрее двоичного.