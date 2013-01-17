Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
bts - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3404
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В скрипте две функции:
- bsearch() - бинарный поиск
- tsearch() - троичный поиск.
Выполняется сравнение скорости двух типов поиска.
Тест проводится 30 раз на разных массивах, в алерт выводится результат каждого теста и в конце суммарное время по каждой функции.
Троичный поиск почти в полтора раза быстрее двоичного.
Normalized Volume
Индикатор объема рынка, основной целью которого является фильтрации ложных сигналов, которые неизбежно возникают при боковом движении рынка.Limit Stop Order Script
Скрипт для ручной торговли: при достижении лимитной цены выставляет стоповый ордер и завершает работу.
EVWMA
Эластичная, взвешенная по объему скользящяя средняя.Exp_ADX_Cross_Hull_Style
Эксперт, реализованный на двух индикаторах ADX_Cross_Hull_Style и UltraXMA.