AMA_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
690
(19)
Drei Adaptive Moving Average Indikatoren aus drei verschiedenen TimeFrames dargestellt auf dem selben Chart.

Abbildung 1. Der AMA_3HTF und AMA_3HTF_ Indikator

XDidi_Index_HTF XDidi_Index_HTF

Der XDidi_Index mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RealValue_HTF RealValue_HTF

Der RealValue mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

AMA_HTF AMA_HTF

Adaptive Moving Average Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CopyTicksInd CopyTicksInd

Der Indikator demonstriert das Abholen von Ticks mittels "CopyTicks", und ermöglicht den Vergleich der drei Modi zum Abholen von Ticks.