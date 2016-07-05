Der RealValue mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der XDidi_Index mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Adaptive Moving Average Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator demonstriert das Abholen von Ticks mittels "CopyTicks", und ermöglicht den Vergleich der drei Modi zum Abholen von Ticks.