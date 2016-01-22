Индикатор VolatilityQuality с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор F_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Adaptive Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор демонстрирует работу с получением тиков через "CopyTicks" и позволяет сравнить три режима получения тиков.