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AMA_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Три индикатора Adaptive Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.
Рис.1. Индикаторы AMA_3HTF и AMA_3HTF_
F_RSI_HTF
Индикатор F_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VolatilityQuality_HTF
Индикатор VolatilityQuality с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
AMA_HTF
Индикатор Adaptive Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CopyTicksInd
Индикатор демонстрирует работу с получением тиков через "CopyTicks" и позволяет сравнить три режима получения тиков.