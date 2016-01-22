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Индикаторы

AMA_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1857
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Три индикатора Adaptive Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.

Рис.1. Индикаторы AMA_3HTF и AMA_3HTF_

Рис.1. Индикаторы AMA_3HTF и AMA_3HTF_

F_RSI_HTF F_RSI_HTF

Индикатор F_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VolatilityQuality_HTF VolatilityQuality_HTF

Индикатор VolatilityQuality с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AMA_HTF AMA_HTF

Индикатор Adaptive Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CopyTicksInd CopyTicksInd

Индикатор демонстрирует работу с получением тиков через "CopyTicks" и позволяет сравнить три режима получения тиков.