コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AMA_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
996
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のAdaptive Moving Averageです。

図1. AMA_3HTFとAMA_3HTF_

図1. AMA_3HTFとAMA_3HTF_

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14664

XDidi_Index_HTF XDidi_Index_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータXDidi_Indexです。

RealValue_HTF RealValue_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータRealValueです。

AMA_HTF AMA_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータAdaptive Moving Averageです。

CopyTicksInd CopyTicksInd

このインディケータは、関数CopyTicksによってティックを配列に取得し、3つのティック生成のモードを比較させます。