私たちのファンページに参加してください
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AMA_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 996
1つのチャート上にセットした3つの別の時間軸のAdaptive Moving Averageです。
図1. AMA_3HTFとAMA_3HTF_
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14664
XDidi_Index_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータXDidi_Indexです。RealValue_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータRealValueです。
AMA_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータAdaptive Moving Averageです。CopyTicksInd
このインディケータは、関数CopyTicksによってティックを配列に取得し、3つのティック生成のモードを比較させます。