XDidi_Index_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der XDidi_Index mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die XDidi_Index.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der XDidi_Index_HTF und XDidi_Index_Cloud_HTF Indikator

RealValue_HTF RealValue_HTF

Der RealValue mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RealValue RealValue

Dieser Indikator ist ein Ansatz um den echten Marktwert eines Finanzinstruments zu ermitteln.

AMA_3HTF AMA_3HTF

Drei Adaptive Moving Average Indikatoren aus drei verschiedenen TimeFrames dargestellt auf dem selben Chart.

AMA_HTF AMA_HTF

Adaptive Moving Average Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.