F_RSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1094
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
O indicador F_RSI com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador F_RSI.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador F_RSI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14640

F_RSI F_RSI

O RSI com níveis dinâmicos.

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

O indicador ATRSmoothed com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

METRO_DeMarker_HTF_Signal mostra uma direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador METRO_DeMarker_Sign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido com uma indicação de tendência ou direção do negócio e envia alertas ou sinais de áudio no momento de entrada no mercado.

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

O indicador Didi_Index com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.