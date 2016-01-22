Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора VolatilityQuality.

Индикатор VolatilityQuality с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Три индикатора Adaptive Moving Average с трех различных таймфреймов на одном графике.

Индикатор Adaptive Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.