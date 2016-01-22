CodeBaseSecciones
Subway - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Publicado:
Subway.mq4 (4.92 KB) ver
El indicador muestra un canal de varias medias móviles.

Descripción de los ajustes del indicador:

  • Level_Model — modelo de ubicación de las líneas del canal con respecto a la línea central a una distancia en puntos,
    con Model №1: +89, +144, +233, -89, -144, -233,
    con     Model №2: +144, +233, +377, -144, -233, -377,
    con Model №3: +233, +377, +610, -233, -377, -610,
    con Model №4: +377, +610, +987, -377, -610, -987
  • MA_1 — periodo de promediación para el cálculo del indicador — media móvil rápida.
  • MA_2 — periodo de promediación para el cálculo del indicador — media móvil lenta.

Subway

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14614

