Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Subway - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1324
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador muestra un canal de varias medias móviles.
Descripción de los ajustes del indicador:
- Level_Model — modelo de ubicación de las líneas del canal con respecto a la línea central a una distancia en puntos,
con Model №1: +89, +144, +233, -89, -144, -233,
con Model №2: +144, +233, +377, -144, -233, -377,
con Model №3: +233, +377, +610, -233, -377, -610,
con Model №4: +377, +610, +987, -377, -610, -987
- MA_1 — periodo de promediación para el cálculo del indicador — media móvil rápida.
- MA_2 — periodo de promediación para el cálculo del indicador — media móvil lenta.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14614
Asesor de ruptura de fractales Fraktrak xonax
El asesor busca los últimos fractales superior e inferior y abre las posiciones cuando el curso rompe estos niveles.Heiken Ashi in Subwindow
Representación del indicador de velas Heiken Ashi en una subventana.
ChannelsFIBO
Representación del canal de Fibonacci, cuyo eje es una línea media móvil.DUCT
El indicador construye el canal conforme a los fractales.