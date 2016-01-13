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Subway - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает канал из скользящих средних.
Описание настроек индикатора:
- Level_Model — модель расположения линий канала относительно центральной линии на расстояние в пунктах,
при Model №1: +89, +144, +233, -89, -144, -233,
при Model №2: +144, +233, +377, -144, -233, -377,
при Model №3: +233, +377, +610, -233, -377, -610,
при Model №4: +377, +610, +987, -377, -610, -987
- MA_1 — период усреднения для вычисления индикатора — быстрая скользящая средняя.
- MA_2 — период усреднения для вычисления индикатора — медленная скользящая средняя.
Zakryvator
Советник закрывает ордера при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. Есть возможность варьировать убыток на объем ордера.CM Open 2 Stop Orders
Скрипт открытия противоположных стоп-ордеров в указанное время. После срабатывания одного второй удаляется.
Heiken Ashi in Subwindow
Отображение свечного индикатора Heiken Ashi в подокне.ChannelsFIBO
Отображение канала Фибоначчи, осью которого является средняя скользящая линия.