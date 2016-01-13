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Индикаторы

Subway - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
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(18)
Опубликован:
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Индикатор отображает канал из скользящих средних.

Описание настроек индикатора:

  • Level_Model — модель расположения линий канала относительно центральной линии на расстояние в пунктах,
    при Model №1: +89, +144, +233, -89, -144, -233,
    при     Model №2: +144, +233, +377, -144, -233, -377,
    при Model №3: +233, +377, +610, -233, -377, -610,
    при Model №4: +377, +610, +987, -377, -610, -987
  • MA_1 — период усреднения для вычисления индикатора — быстрая скользящая средняя.
  • MA_2 — период усреднения для вычисления индикатора — медленная скользящая средняя.

Subway

Zakryvator Zakryvator

Советник закрывает ордера при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. Есть возможность варьировать убыток на объем ордера.

CM Open 2 Stop Orders CM Open 2 Stop Orders

Скрипт открытия противоположных стоп-ордеров в указанное время. После срабатывания одного второй удаляется.

Heiken Ashi in Subwindow Heiken Ashi in Subwindow

Отображение свечного индикатора Heiken Ashi в подокне.

ChannelsFIBO ChannelsFIBO

Отображение канала Фибоначчи, осью которого является средняя скользящая линия.