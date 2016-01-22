El asesor busca los últimos fractales superior e inferior y abre las posiciones cuando el curso rompe estos niveles. Si se rompe el fractal superior, entonces se emite una orden de compra. Si se rompe el fractal inferior, entonces se abre una orden de venta.

No existen limitaciones en cuanto al número de posiciones abiertas, es decir, si se ha cumplido la condición de ruptura del fractal, el asesor establece una orden. Se ha implementado la función de trailing-stop, la corrección del stop-loss se realiza cada 10 segundos.

Más abajo se muestran los resultados de la simulación del asesor en el año 2015 con la pareja EURUSD en el gráfico de 4 horas, con los parámetros por defecto.



