Heiken Ashi in Subwindow - indicador para MetaTrader 4

El indicador simplemente dibuja con meticulosidad las velas Heiken Ashi en una subventana aparte y ayuda a orientarse en función de estas, sin saturar el gráfico principal.

Se puede ajustar el color y el grosor de las velas.

Heiken Ashi in subwindow

