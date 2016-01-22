Mira cómo descargar robots gratis
Heiken Ashi in Subwindow - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2894
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador simplemente dibuja con meticulosidad las velas Heiken Ashi en una subventana aparte y ayuda a orientarse en función de estas, sin saturar el gráfico principal.
Se puede ajustar el color y el grosor de las velas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14611
