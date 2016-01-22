CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ChannelsFIBO - indicador para MetaTrader 4

Ihor Herasko | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Visualizaciones:
1490
Ranking:
(21)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La versión del indicador MA_Channels_FIBO es de un autor desconocido. La versión original pecaba de un redibujado excesivo.

En el indicador ChannelsFIBO el problema de redibujado se ha resuelto. Asimismo, se han acelerado en varias veces los cálculos de los valores del indicador.

La idea del indicador consiste en la búsqueda del desplazamiento máximo del precio con respecto a la línea media móvil elegida en el intervalo establecido. Desplazamiento detectado — 100% del canal. Usando como base este desplazamiento, se calculan las líneas con las magnitudes elegidas por el usuario en tanto por ciento, hasta cuatro líneas inclusive.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14638

Subway Subway

El indicador muestra un canal de varias medias móviles.

Asesor de ruptura de fractales Fraktrak xonax Asesor de ruptura de fractales Fraktrak xonax

El asesor busca los últimos fractales superior e inferior y abre las posiciones cuando el curso rompe estos niveles.

DUCT DUCT

El indicador construye el canal conforme a los fractales.

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

RSI Bollinger Bands are used to establish overbought and oversold RSI regions for generation of short and long trading signals.