ChannelsFIBO - indicador para MetaTrader 4
La versión del indicador MA_Channels_FIBO es de un autor desconocido. La versión original pecaba de un redibujado excesivo.
En el indicador ChannelsFIBO el problema de redibujado se ha resuelto. Asimismo, se han acelerado en varias veces los cálculos de los valores del indicador.
La idea del indicador consiste en la búsqueda del desplazamiento máximo del precio con respecto a la línea media móvil elegida en el intervalo establecido. Desplazamiento detectado — 100% del canal. Usando como base este desplazamiento, se calculan las líneas con las magnitudes elegidas por el usuario en tanto por ciento, hasta cuatro líneas inclusive.
