Subway - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 900
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、移動平均チャネルを表示します。
インディケータの設定：
- Level_Model — ポイントで表されたメインラインからの距離によるチャネルラインの引き方
Model №1: +89, +144, +233, -89, -144, -233,
Model №2: +144, +233, +377, -144, -233, -377,
Model №3: +233, +377, +610, -233, -377, -610,
Model №4: +377, +610, +987, -377, -610, -987
- MA_1 — 計算で使用される平均方式は早いMAとなる
- MA_2 — 計算で使用される平均方式は遅いMAとなる
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14614
