ポケットに対して
インディケータ

Subway - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、移動平均チャネルを表示します。

インディケータの設定：

  • Level_Model — ポイントで表されたメインラインからの距離によるチャネルラインの引き方
    Model №1: +89, +144, +233, -89, -144, -233,
    Model №2: +144, +233, +377, -144, -233, -377,
    Model №3: +233, +377, +610, -233, -377, -610,
    Model №4: +377, +610, +987, -377, -610, -987
  • MA_1 — 計算で使用される平均方式は早いMAとなる
  • MA_2 — 計算で使用される平均方式は遅いMAとなる

Subway

