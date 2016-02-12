エキスパートアドバイザは、指定された損失値を達成する場合、注文を決済します。ロットサイズによって損失値を変更できます。

インディケータHeiken Ashiをサブウィンドウに表示するインディケータです。

入力引数でフォント一覧を管理させるライブラリです。このライブラリは208のフォントがあります。

軸線として移動平均線を使用するフィボナッチチャネルを表示します。