Subway - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt Kanäle, die auf gleitenden Durchschnitten basieren.
Beschreibung der Indikator Einstellungen:
- Level_Model — Kanallinien Layout-Modell relativ zu der zentralen Linie mit einem Abstand in Punkten,
bei Model №1: +89, +144, +233, -89, -144, -233,
bei Model №2: +144, +233, +377, -144, -233, -377,
bei Model №3: +233, +377, +610, -233, -377, -610,
bei Model №4: +377, +610, +987, -377, -610, -987
- MA_1 — Die Mittelungs-Periode für die Berechnung des Indikators — schneller Moving Average.
- MA_2 — Die Mittelungs-Periode für die Berechnung des Indikators — langsamer Moving Average.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14614
