Indikatoren

Subway - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
Veröffentlicht:
Subway.mq4 (4.92 KB) ansehen
Dieser Indikator zeigt Kanäle, die auf gleitenden Durchschnitten basieren.

Beschreibung der Indikator Einstellungen:

  • Level_Model — Kanallinien Layout-Modell relativ zu der zentralen Linie mit einem Abstand in Punkten,
    bei Model №1: +89, +144, +233, -89, -144, -233,
    bei     Model №2: +144, +233, +377, -144, -233, -377,
    bei Model №3: +233, +377, +610, -233, -377, -610,
    bei Model №4: +377, +610, +987, -377, -610, -987
  • MA_1 — Die Mittelungs-Periode für die Berechnung des Indikators — schneller Moving Average.
  • MA_2 — Die Mittelungs-Periode für die Berechnung des Indikators — langsamer Moving Average.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14614

