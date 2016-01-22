CodeBaseSecciones
Indicadores

DUCT - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Visualizaciones:
1414
Ranking:
(35)
Publicado:
DUCT.mq4 (11.6 KB) ver
El indicador construye el canal conforme a los fractales.

Descripción de los ajustes del indicador:

  • Time_Frame — periodo del gráfico para encontrar los fractales y los puntos de apoyo del canal. Con = 0 designa el periodo actual del gráfico en el que se ha iniciado el programa MQL4.
  • Needed_Bars — cantidad de barras en la historia para el cálculo del indicador, con = 0 se calculan todas las barras.
  • Clamping_Bars — limitación de la cantidad de barras para la búsqueda del fractal, con = 0, se calculan de forma automática.
  • Koeff_Flat — coeficiente para determinar el flat.
  • collir color de las líneas del indicador.

DUCT

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14641

