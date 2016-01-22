Mira cómo descargar robots gratis
DUCT - indicador para MetaTrader 4
El indicador construye el canal conforme a los fractales.
Descripción de los ajustes del indicador:
- Time_Frame — periodo del gráfico para encontrar los fractales y los puntos de apoyo del canal. Con = 0 designa el periodo actual del gráfico en el que se ha iniciado el programa MQL4.
- Needed_Bars — cantidad de barras en la historia para el cálculo del indicador, con = 0 se calculan todas las barras.
- Clamping_Bars — limitación de la cantidad de barras para la búsqueda del fractal, con = 0, se calculan de forma automática.
- Koeff_Flat — coeficiente para determinar el flat.
- collir — color de las líneas del indicador.
