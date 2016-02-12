無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Heiken Ashi in Subwindow - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1556
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、別ウィンドウにHeiken Ashiのローソク足チャートを表示し、メインウィンドウにこれを重ねずに分析ができます。
ローソク足の背景色および太さを変更できます。また、ビッドレベルとアスクレベルの表示を設定できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14611
Zakryvator
エキスパートアドバイザは、指定された損失値を達成する場合、注文を決済します。ロットサイズによって損失値を変更できます。TradeBreakOut
このインディケータは、現在値から以前に指定されたサポートレベルとレジスタンスレベルの突破までの距離を判断します。