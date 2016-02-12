コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Heiken Ashi in Subwindow - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、別ウィンドウにHeiken Ashiのローソク足チャートを表示し、メインウィンドウにこれを重ねずに分析ができます。

ローソク足の背景色および太さを変更できます。また、ビッドレベルとアスクレベルの表示を設定できます。

