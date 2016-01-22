Una de las variantes de implementación del sistema comercial Quantum.

En la implementación presentada, del sistema Quantum original solo se ha tomado el principio de expectación del valor extremo del precio entre la cantidad de barras establecida por el tráder:

Las marcas rojas son los máximos locales, después de los cuales se supone que se deben cerrar las operaciones cortas, y las marcas azules son los mínimos locales, tras los cuales se deben finalizar las operaciones largas.

El desarrollo del sistema consiste en el filtrado de la señal recibida con la ayuda del indicador Stochastic. La confirmación de los extremos del precio es la salida de la línea principal de Stochastic'а de la zona de sobrecompra o sobreventa.

De esta forma, se filtra una parta significativa de las señales falsas. Bien es cierto que tiene cierto retardo, y como consecuencia el precio de apertura de la operación empeora. No obstante, la utilidad del filtrado supera estos defectos.

El Stop Loss de la operación abierta se establece más allá del último extremo registrado del precio. El Take Profit no se establece por defecto, aunque el tráder tiene la posibilidad de indicar su tamaño en puntos con respecto al precio de apertura. El cierre de la posición en la zona de beneficio se realiza con la salida de la línea principal de Stochastic más allá de los valores indicados en los parámetros de ajuste "Nivel de cierre de Buy" y "Nivel de cierre de Sell".

Podrá encontrar una panorámica más detallada de la estrategia y sus resultados en el simulador en el artículo El sistema comercial Quantum.