Heiken Ashi in Subwindow - Indikator für den MetaTrader 4

Maxim Kuznetsov
Dieser Indikator zeichnet die Heiken Ashi Kerzen mit hoher Präzision in einem separaten Unterfenster, und hilft ihnen darin zu navigieren ohne dabei den Hauptchart zu überladen.

Es ist möglich die Farben und die Breite der Kerzen anzupassen, so wie die Anzeige der Bid- und Ask-Ebenen zu aktivieren.

HAshi_sub with Bid and Ask lines

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14611

