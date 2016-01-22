El asesor abre una operación cuando se cruzan las MA rápida y lenta. Cierra las operaciones al darse la señal opuesta.

Si está activada la opción de recuperación de pérdidas, entonces el asesor no cierra las operaciones con pérdidas al darse la señal opuesta, sino que abre nuevas (ver dibujo - EURUSD, H1, todos los ticks, del 1.09.2015 al 8.01.2016). Además, al darse operaciones con pérdidas, la orden del Stop Loss se desplaza a su precio de apertura.

La cantidad máxima de operaciones abiertas durante el periodo de recuperación se limita con la ayuda del parámetro Maximum deals.