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Индикаторы

Heiken Ashi in Subwindow - индикатор для MetaTrader 4

Maxim Kuznetsov
Maxim Kuznetsov

Maxim Kuznetsov

3.7 (30)
Мой главный проект - библиотека ATcl http://luxtrade.ru/atcl:start
Интеграция MT4 со всем миром. Excel, Rest-API, почта, веб-сокеты и многое многое другое доступно в МетаТрейдер
33 продукта 7 кодов 128 тем 12573 комментария
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Просмотров:
7860
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор просто аккуратно рисует свечи Heiken Ashi в отдельном подокне и помогает ориентироваться по ним, не загромождая основной график.

Можно настраивать цвет и толщину свечей, а также разрешить отображение уровней Bid и Ask.

HAshi_sub with Bid and Ask lines

Subway Subway

Индикатор отображает канал из скользящих средних.

Zakryvator Zakryvator

Советник закрывает ордера при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. Есть возможность варьировать убыток на объем ордера.

ChannelsFIBO ChannelsFIBO

Отображение канала Фибоначчи, осью которого является средняя скользящая линия.

DUCT DUCT

Индикатор строит канал по фракталам.