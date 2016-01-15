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Heiken Ashi in Subwindow - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор просто аккуратно рисует свечи Heiken Ashi в отдельном подокне и помогает ориентироваться по ним, не загромождая основной график.
Можно настраивать цвет и толщину свечей, а также разрешить отображение уровней Bid и Ask.
Subway
Индикатор отображает канал из скользящих средних.Zakryvator
Советник закрывает ордера при достижении определенного убытка по ним в валюте счета. Есть возможность варьировать убыток на объем ордера.
ChannelsFIBO
Отображение канала Фибоначчи, осью которого является средняя скользящая линия.DUCT
Индикатор строит канал по фракталам.