El script funciona como un asesor, con la excepción de que se descarga de la memoria cuando ha cumplido su misión.

A una hora determinada (se establece en los parámetros) se emiten dos órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia en puntos determinada (se establece en los parámetros) del precio actual, con TP y SL en puntos (se establece en los parámetros).

Después de que se active una de las órdenes, la opuesta es eliminada. A continuación, el script finaliza su trabajo.