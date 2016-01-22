CodeBaseSecciones
CM Open 2 Stop Orders - script para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Publicado:
El script funciona como un asesor, con la excepción de que se descarga de la memoria cuando ha cumplido su misión.

A una hora determinada (se establece en los parámetros) se emiten dos órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia en puntos determinada (se establece en los parámetros) del precio actual, con TP y SL en puntos (se establece en los parámetros).

Después de que se active una de las órdenes, la opuesta es eliminada. A continuación, el script finaliza su trabajo.

