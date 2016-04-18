Dieser Expert Advisor öffnet Transaktionen bei der Schneidung des schnellen und des langsamen MAs. Trades werden bei Auftreten von entgegengesetzten Signalen geschlossen.

Wenn die Funktion von "outstaying the losses" aktiviert wird, dann schließt der EA die Verlust-Positionen bei dem Auftreten eines entgegengesetzten Signals nicht, sondern öffnet eine Neue. (siehe Abbildung - EURUSD, H1, jeder Tick, vom 1.09.2015 bis 8.01.2016). Der Stop Loss von unprofitablen Trades wird zu deren Eröffnungskurs verschoben.

Die maximale Anzahl an geöffneten Transaktionen während "outstaying" ist begrenzt auf die Angabe im 'Maximum deals'-Parameter.